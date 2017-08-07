Ерохин: «Зенит» уважает соперника, при любом результате «Спартак» есть «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Спасибо, атмосфера просто супер. Конечно, такой результат получился в том числе благодаря нашим болельщикам — собрался полный стадион. Нас очень хорошо поддерживали. Да и перформанс перед игрой сыграл нам на руку. Мы постарались использовать моменты, которые у нас появлялись. Мы уважаем соперника, и при любом результате «Спартак» есть «Спартак».
Манчини после победы просил нас выспаться и завтра начать подготовку с новыми силами к следующему матчу. У нас нет никаких проблем в коммуникации с тренером, в тренерском штабе есть люди, которые переводят все, что говорит тренер», — цитирует Ерохина сайт «Зенита».
Видео доступно на «Чемпионате».