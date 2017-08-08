Нигматуллин: сравнение Реброва и Селихова — это как сравнить БМВ и «Мерседес»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о вратарях красно-белых Артёме Реброве и Александре Селихове. В четвёртом туре РФПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:5, а Артём Ребров отметился автоголом.
«Грош цена такому доверию, когда из-за одного неудачного матча отправляют в запас. Это не повод, чтобы переставать верить в основного вратаря. Но при этом Массимо Карерра в сложной ситуации, потому что на скамейке сидит один из лучших вратарей России – Селихов. Как, впрочем, и Ребров. Неудачные матчи случаются у всех, в этой игре было коллективное помешательство. Конечно, я жду Селихова в матчах РФПЛ, а не ФНЛ. Парень — прекрасный вратарь, потенциально уровня сборной. А находясь на скамейке, прогрессировать трудно.
Что касается сравнения этих двух вратарей, то это как сравнивать «Мерседес» и БМВ. У каждого свои плюсы и минусы. И тот, и другой являются голкиперами высокого класса. Игра Реброва не вызывала вопросов до последнего матча. Может быть, после пропущенных пяти ударов в створ из пяти ему дадут отдохнуть. Но Карерра очень ему доверяет, он для него авторитет в раздевалке, лидер в команде. Просто так он Артёма из рамки не уберёт. Это не ситуация с Лодыгиным, когда всем было очевидно, что нужно что-то менять», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.