Силкин: в матче с «Ростовом» Шунин смотрелся неплохо, много выручал

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча пятого тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо», который состоялся 9 августа. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Я, конечно, расстроен. Но скорее не тем, что «Динамо» проиграло, а тем, что арбитр повлиял на результат. Я на 100 процентов уверен, что решение поставить пенальти было ошибочным. Этот момент показывали несколько раз, со всех точек, я убедился, что никакого пенальти там не было. Игрок «Ростова» шёл на падение, на симуляцию. В результате это решение арбитра повлияло на результат. Конечно, ни в коем случае нельзя всё оправдывать этим пенальти. Игра в атаке у «Динамо» не получилась. Шунин смотрелся неплохо, он выручал, как и должен был, всё-таки он опытный игрок и капитан. Но «Динамо» очень долго переходило центр поля, слишком много брака, фланги не работали. Взаимодействий между атакующими игроками тоже не было. Но ещё раз повторю: если бы «Ростов» забил чистый гол, вопросов не было бы никаких. А так – ошибочный пенальти очень повлиял на результат», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.