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Фурсенко: в ближайшее время будем сообщать о тех, кто будет покидать «Зенит»

16 августа 2017, среда. 00:29 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мыслями о глубине состава сине-бело-голубых и рассказал про селекцию клуба в текущее летнее трансферное окно.

«Практически на каждую позицию у нас есть два равноценных человека. В этом плане очень важно, что есть соперничество, люди бьются за попадание в первый состав. Мы всегда можем заменить равноценного игрока на равноценного — это очень важно, поскольку у нас очень жёсткий календарь. Мы реально играем через два дня на третий, и за это время восстановиться крайне сложно. То, что у нас появилась возможность иметь два состава, позволяет нам хорошо выглядеть во всех турнирах.

Когда мы занимаемся селекцией, работает большая бригада, обсуждают кандидатуры со всех сторон. Одним из основных посылов было возвращение воспитанников, и Кузяев как раз воспитанник нашей академии. Так сложилось, что человек вернулся домой, у него появился очень хороший тренер, и в него поверили. Сложился пазл, и у него практически выросли крылья. Он прекрасно сыграл в Хабаровске, и каждый матч мы с удовольствием наблюдаем за прогрессом этого молодого человека. Просто замечательный прогресс, но он и вламывает по-настоящему.

У нас пошли процессы. Кто-то уже находится на медосмотре за границей. В ближайшее время мы будем сообщать о тех людях, которые будут покидать команду. Опять же, это оптимизация состава, оптимизация финансовых затрат. И должны остаться те люди, в которых верит главный тренер и которые ему нужны», — сказал Фурсенко в эфире программы «Все на матч».

Фурсенко убеждён, что Кокорин способен стать лучшим футболистом Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Далер Кузяев Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
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