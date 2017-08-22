Серхи Роберто окончательно передумал покидать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто окончательно определился со своим будущим, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, футболист сборной Испании решил остаться в каталонском клубе и больше не рассматривает предложения заинтересованных в его услугах клубов. Видеть Серхи Роберто в своих рядах хотел, в частности, туринский «Ювентус». «Старая синьора» была готова раскошелиться за игрока на € 40 млн.
Ранее приводились слова Серхи Роберто о том, что он хотел бы приносить пользу сине-гранатовым в качестве полузащитника.