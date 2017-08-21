Серхи Роберто: хочу продолжать приносить «Барселоне» пользу в центре поля

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отметил, что, играя на своей привычной позиции в центре поля, приносит команде больше пользы, чем когда закрывал позицию правого латераля.
«Я доволен. В Мадриде я был доволен своим выступлением, и в матче с «Бетисом» также чувствовал себя комфортно, потому что играл на привычной для себя позиции. То, что тренер выпустил меня в основе на матч с «Реалом», придало мне уверенности в своих силах. Это помогло мне забить «Бетису», и теперь я хочу продолжать приносить команде пользу. Хочу продолжать выступать в том же духе. Сомнения? В межсезонье я не много выходил в основе, но в официальных матчах играю гораздо больше», — приводит слова Роберто Marca.
20 августа «Барселона» на своём поле переиграла «Бетис» со счётом 2:0, а Серхи Роберто стал автором одного из голов.