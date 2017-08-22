Судья Еськов будет работать на матче Лиги Европы «Маккаби» — «Альтах»

Российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым будет обслуживать ответный матч квалификационного раунда плей-офф между «Маккаби» (Тель-Авив) и «Альтахом». Как сообщает пресс-служба УЕФА, ему будут помогать ассистенты Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, резервным рефери назначен Владимир Москалёв.
В нынешнем еврокубковом сезоне Еськов работал на матче 3-го раунда Лиги чемпионов между АПОЭЛ и «Вииторулом» (4:0), в котором показал 8 жёлтых карточек.
Первый матч завершился победой «Маккаби» со счётом 1:0. Ответная игра между клубами состоится 24 августа.
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