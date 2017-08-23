Гризманн получил дисквалификацию на два матча за оскорбление арбитра

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра Хуан Мануэра в матче первого тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:2), сообщает Королевская испанская футбольная федерация.
На 66-й минуте встречи Гризманн получил красную карточку за оскорбительную фразу в адрес Мануэра, которую он произнёс после того, как рефери вынес игроку предупреждение за симуляцию. Согласно регламенту, Гризманну грозила дисквалификация от двух до четырёх матчей.
Аналогичное наказание получил полузащитник «Севильи» Эвер Банега, который оскорбил арбитра в матче с «Эспаньолом» (1:1) после того, как увидел перед собой красную карточку в концовке встречи.
Гризманн был удалён с поля за оскорбление арбитра