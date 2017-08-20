Гризманн был удалён с поля за откровенное оскорбление арбитра

Стали известны подробности удаления французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в матче первого тура испанской Примеры с «Жироной» (2:2). На 67-й минуте противостояния главный судья Хуан Мунуэра намеревался показать форварду жёлтую карточку за симуляцию, как пишет испанское издание AS, Гризманн ответил на это решение фразой «Eres un cagón», что можно перевести на русский язык как «Ты засранец». Арбитр моментально отреагировал на оскорбление и показал французу красную карточку.
Это удаление стало первым для Гризманна в матче чемпионата Испании впервые в карьере.
Фото данного эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
Гризманн в 253-м матче впервые удалён с поля в Примере