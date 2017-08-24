Каррера: спасибо Тотти и Шевченко, они были благосклонны к «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Самвелом Авакяном прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Действующие чемпионы России сыграют в группе Е с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).
«Удачная для «Спартака» жеребьёвка. Нам не попались гранды европейского футбола, кроме «Ливерпуля», который я считаю одной из сильнейших команд Европы. Все команды интересны и сильны, на бумаге они выглядят для нас проходимыми, и с ними реальнее конкурировать, чем с «Барселоной», «Тоттенхэмом» или «Ромой», которые нам могли попасться из второй корзины.
Так что можно говорить о том, что мои друзья Франческо Тотти и Андрей Шевченко были благосклонны к «Спартаку» (улыбается). «Севилья», конечно, как и все испанские команды, достаточно серьёзный соперник, но даже она с трудом прошла квалификацию. Будем её внимательно изучать и готовиться к матчам с ними.
Что касается «Ливерпуля», то я их матчи часто смотрю, но в любом случае попрошу советов у своего друга Конте (с улыбкой). «Марибор», признаюсь, я не видел в деле, но это тоже опытная команда, которая в последние годы регулярно выступает в еврокубках.
Какая задача стоит перед «Спартаком»? Выйти из группы», — сказал Каррера.