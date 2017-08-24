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Каррера: спасибо Тотти и Шевченко, они были благосклонны к «Спартаку»

24 августа 2017, четверг. 20:51 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Самвелом Авакяном прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Действующие чемпионы России сыграют в группе Е с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).

«Удачная для «Спартака» жеребьёвка. Нам не попались гранды европейского футбола, кроме «Ливерпуля», который я считаю одной из сильнейших команд Европы. Все команды интересны и сильны, на бумаге они выглядят для нас проходимыми, и с ними реальнее конкурировать, чем с «Барселоной», «Тоттенхэмом» или «Ромой», которые нам могли попасться из второй корзины.

Так что можно говорить о том, что мои друзья Франческо Тотти и Андрей Шевченко были благосклонны к «Спартаку» (улыбается). «Севилья», конечно, как и все испанские команды, достаточно серьёзный соперник, но даже она с трудом прошла квалификацию. Будем её внимательно изучать и готовиться к матчам с ними.

Что касается «Ливерпуля», то я их матчи часто смотрю, но в любом случае попрошу советов у своего друга Конте (с улыбкой). «Марибор», признаюсь, я не видел в деле, но это тоже опытная команда, которая в последние годы регулярно выступает в еврокубках.

Какая задача стоит перед «Спартаком»? Выйти из группы», — сказал Каррера.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Марибор ФК Севилья ФК Спартак Андрей Шевченко Антонио Конте Массимо Каррера Франческо Тотти
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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