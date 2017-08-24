Родионов: «Спартак» принимает жребий. Честно скажу, могло быть и хуже

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Действующие чемпионы России сыграют в группе Е с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).
«Мы не ждали лёгкую группу. Все команды-участницы ЛЧ представляют грозную силу. Пусть это и банальная фраза, но это так. Там представлены сильные клубы. Честно скажу, могло было быть и хуже. Мы принимаем этот жребий. Попробуем побороться. Для нас успехом будет выход из группы, достойным выступлением — выход в ЛЕ, всё остальное — будет очень плохо. Перед жеребьёвкой никого не загадывал, но лично мне бы не хотелось встретиться с „ПСЖ“.
Будут ли усиления перед ЛЧ? Я комментирую только жеребьёвку", — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.