Андреев: у Кокорина зарплата в несколько раз больше, чем весь бюджет «Вардара»

Бывший главный тренер «Вардара» Сергей Андреев поделился впечатлениями от жеребьёвки группового раунда плей-офф Лиги Европы. Македонский клуб попал в одну группу вместе с «Зенитом».
«Зенит» обязан выходить из группы. Если у одного Александра Кокорина зарплата в несколько раз больше, чем весь бюджет македонцев. То, что касается фаворитов, — разумеется «Реал Сосьедад» и «Зенит». Мне бы очень хотелось, чтобы вышел из группы «Вардар». В этом клубе я оставил частичку своего сердца, обрёл чемпионское звание, у меня хорошие отношения с игроками и руководством клуба. Македонцам из группы будет очень сложно выйти из группы, так как им не хватает опыта в еврокубках. Но если кто-нибудь недооценит «Вардар», то мало не покажется. Сейчас такое время, что пренебрежительно относиться к малоизвестным клубам нельзя, иначе всех будет ждать учесть «Краснодара» и «Копенгагена», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.