Жеребьёвка Лиги Европы сезона-2017/18: «Зенит» попал в группу L

«Зенит» по результатам жеребьёвки узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2017/18. Церемония жеребьёвки прошла в зале Grimaldi Forum в Монако.
Подопечные Роберто Манчини, попавшие при жеребьёвке во первую корзину, сыграют в группе с «Реал Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром»
Группа L: «Зенит» (Россия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).
Матчи группового этапа состоятся 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а также 7 декабря. Финал Лиги Европы УЕФА состоится 16 мая 2018 года во Франции на «Стад-де-Лион».