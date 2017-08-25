Суарес, получивший травму в матче с «Реалом», приступил к тренировкам

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес восстанавливается от травмы быстрее, чем ожидалось.
Уругвайский футболист получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2) 17 августа.
Сообщалось, что 30-летний уругвайский форвард из-за повреждения выбыл из строя на месяц.
Однако «Барселона» опубликовала в своём официальном «твиттере» фотографию Суареса на тренировке, сообщив, что форвард присоединился к работе с командой.
На данный момент неизвестно, готов ли Суарес помочь сине-гранатовым в гостевом матче 2-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который состоится 26 августа.