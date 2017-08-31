«Сампдория» приобрела Стринича и арендовала Д. Сапату

Нападающий Дуван Сапата и защитник Иван Стринич перешли из «Наполи» в «Сампдорию», сообщает пресс-служба блучеркьяти.
Колумбийский форвард проведёт текущий сезон в «Сампдории» на правах аренды и подпишет с этим клубом полноценный контракт следующим летом. Права на хорвата были выкуплены сразу.
Сапата в сезоне-2016/17 выступал на правах аренды в «Удинезе», забив 10 голов в 38 матчах Серии А. Стринич принял участие в 12 играх прошлого розыгрыша чемпионата Италии, отметившись 2 результативными передачами. Интерес к Дувану проявлял «Спартак», а Иван был в трансферном списке «Зенита».
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