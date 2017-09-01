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Ярмоленко: поначалу всерьез не отнёсся к информации об интересе «Боруссии»

1 сентября 2017, пятница. 10:00 Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко, комментируя свой переход в немецкую команду, признался, что изначально не относился всерьёз к возможности перейти в стан дортмундского клуба.

«Эмоции, конечно, приятные. Мне приятно было оказаться в сфере интересов, а теперь – и стать частью такого клуба, как „Боруссия“. О том, что клуб по-прежнему проявляет ко мне интерес, я услышал примерно за месяц до трансфера. Но знаете, за последние два года ко мне уже было столько интереса, что я поначалу к этой информации всерьёз не отнёсся. Опыт подсказывал, что говорить о возможном переходе можно будет лишь в тот момент, когда клубы между собой наконец достигнут предметной договорённости.

Забивать себе голову посторонними мыслями мне не хотелось, потому что это могло поневоле сказаться на моей игре. Но, что скрывать, был рад, когда услышал в прошлую пятницу, что дело за малым – показаться дортмундским врачам и подписать контракт. В воскресенье формальности были окончательно улажены.

Петер Бош? Впечатление позитивное. Тренер поприветствовал меня в «Боруссии», в нескольких словах обрисовал, какой видит игру команды и чего ждёт в ней от меня. Детальнее мы побеседуем, наверное, уже после моего возвращения из сборной", — цитирует Ярмоленко «Спорт-экспресс в Украине».

Ярмоленко: всегда мечтал играть в большом европейском клубе, мечта осуществилась
Источник: Спорт-экспресс в Украине Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Андрей Ярмоленко
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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