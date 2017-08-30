Ярмоленко: всегда мечтал играть в большом европейском клубе, мечта осуществилась

Новичок «Боруссии» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой переход в состав одного из лидеров Бундеслиги для немецкого телевидения, выразив намерение продемонстрировать свои лучшие качества в команде из Дортмунда.
«Мои цели всегда самые высокие. Я буду стараться свой работой, своим трудом на тренировках показывать хорошую качественную игру, которая соответствует такому клубу, как «Боруссия».
Я всегда мечтал играть в большом европейском клубе. Конечно, таковым считается и киевское «Динамо», но всё равно сейчас «Боруссия» находится намного выше. Это была моя мечта, и она осуществилась. Пару лет назад Игорь Суркис пообещал, что я буду играть в великом клубе, и сдержал своё слово — спасибо ему за это», — приводит комментарий украинца немецкое издание Bild.