Лукаку: я уже давно знал, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал подписание контракта манкунианцев с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Соглашение со шведским игроком подписано на один год.
«Я уже довольно давно знал, что Златан останется в „МЮ“, но никому об этом не говорил. Я счастлив, нам нужна его харизма и опыт.
Я думаю, что Златан многое даст команде. Думаю, у него есть одна незаконченная миссия, победа в Премьер-лиге. Мы собираемся помочь ему достичь этой цели», — приводит слова Лукаку Sportsmole.
Моуринью: «МЮ» будет терпеливо ждать возвращения Ибрагимовича