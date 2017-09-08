Каррера: вернул бы Маурисио в «Спартак», если бы сейчас была такая возможность

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что он бы хотел видеть в своей команде защитника Маурисио, который выступал за красно-белых в прошлом сезоне на правах аренды.
«Решение о невыкупе контракта Маурисио — моё и руководства клуба. В мае бюджет «Спартака» был больше, поэтому мы решили не выкупать его у «Лацио», а искать другого игрока. Извините, но это часть футбола. Мне платят за то, что я принимаю решения. Если я ошибаюсь, то получаю пинок под зад. Я отвечаю за результат своей головой. И ещё отмечу: я принял такое решение не потому, что Маурисио не нравится мне как человек. Вернул бы я его в команду после срыва трансфера Гарая? Да, это ещё один игрок для основы. Центральный защитник нам бы очень пригодился», — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»