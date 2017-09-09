«Тосно» — «Анжи» — 2:2. Видеообзор матча 9-го тура РФПЛ

В матче 9-го тура российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» «Тосно» и «Анжи» сыграли вничью со счётом 2:2.
«Тосно» удалось быстро открыть счёт — уже на 5-й минуте отличился Евгений Марков. На 18-й минуте «Анжи» сумел отыграться — счёт сравнял вернувшийся в махачкалинский клуб Александр Прудников. А на 25-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Олега Данченко. Отыграться хозяева сумели на 63-й минуте — точным ударом отметился Вагиз Галиулин.
В таблице РФПЛ «Тосно» (8 очков) располагается на 12-й строчке, «Анжи» (7) занимает 14-е место. Махачкалинцы впервые в этом сезоне сыграли вничью.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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