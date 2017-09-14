Ходжсон до «Кристал Пэлас» отказался от зарплаты в € 9 млн в год в Китае

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон отклонил два очень выгодных предложения из Китая до того, как стал наставником лондонского клуба. Как сообщает Mirror, представители Ходжсона получили два крупных предложения от команд китайской Суперлиги, одно из которых предполагало зарплату почти в € 9 млн в год.
Однако Ходжсон отклонил данные варианты продолжения тренерской карьеры, так как желал вновь поработать с европейским клубом. Пост наставника «Кристал Пэлас» стал вакантным на этой неделе, после того как клуб объявил об уходе Франка де Бура.
В английской Премьер-лиге Ходжсон работал с «Блэкберн Роверс», «Фулхэмом», «Ливерпулем» и «Вест Бромвич Альбион».
«Кристал Пэлас» объявил о назначении Ходжсона на пост главного тренера