«Кристал Пэлас» объявил о назначении Ходжсона на пост главного тренера

«Кристал Пэлас» официально объявил о назначении Роя Ходжсона на пост главного тренера. С 70-летним специалистом подписан контракт сроком на два года.
Ходжсон после чемпионата Европы 2016 года подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии и с тех пор находится без команды.
В английской Премьер-лиге Ходжсон работал с «Блэкберн Роверс», «Фулхэмом», «Ливерпулем» и «Вест Бромвич Альбион».
Пост наставника «Кристал Пэлас» стал вакантным на этой неделе, после того как клуб объявил об уходе Франка де Бура.
«Кристал Пэлас» стартовал в новом сезоне с четырёх кряду поражений в АПЛ. При этом «орлы» не забили ни одного мяча в чемпионате.
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Де Бур уволен из «Кристал Пэлас», новым тренером станет Ходжсон