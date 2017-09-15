Система орошения в Гимарайнше прервала матч и помешала атаке «Зальцбурга»

Встреча «Витории Гимарайнш» и «Ред Булл Зальцбург» в первом туре группового этапа Лиги Европы была прервана из-за внезапно включившейся системы орошения на стадионе «Афонсу Энрикеш». Система заработала на 35-й минуте, австрийцы проигрывали и пытались организовать атаку, однако главный арбитр был вынужден приостановить матч до выключения оросительной системы.
Что касается результата противостояния, соперники не выявили сильнейшего, сыграв со счётом 1:1.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
«Марсель» минимально одолел «Коньяспор», «Витория» и «Зальцбург» сыграли вничью