Ребко: мне кажется, в «Спартаке» будут ещё лет 16 праздновать это чемпионство

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко поделился мнением о владельце своего бывшего клуба «Спартака» Леониде Федуне.
«Федун назвал меня хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места? Это его мнение. Моё мнение: Леонид Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл первое за 16 лет чемпионство, и ещё празднует. Мне кажется, они ещё лет 16 будут праздновать. Мнение этого человека касаемо футбола мне неинтересно, оно непрофессионально и ничего не стоит.
16 лет без побед. Самый титулованный клуб. Море смененных тренеров, куча потраченных денег. «Спартак» только сейчас стал одним из топовых клубов. А раньше был на три головы выше всех", – сказал Ребко в программе «ЛетМиСпик» в YouTube.
Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»