Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко рассказал, почему он принял решение перейти в команду, которая в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе. Также хавбек прокомментировал появившуюся ранее информацию, что клуб может быть закрыт.
«Не стал искать новый клуб, но все понимали, что, наверное, команды не будет. Между собой решили доиграть и только перед матчем узнали, что „Арарат“ будет дальше существовать. Наш спонсор сообщил, что постарается исправить и что ищет выход из ситуации. И вот нашли, сказали, что нас не бросят. Всё, что обещали, выполнялось.
Я пришёл в «Арарат», потому что он находится в Москве. Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель — выйти в Премьер-Лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше. Я получаю в «Арарате» меньше, чем в «Луче-Энергии», сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц", — приводит слова Ребко youtube-канал «ЛетМиСпик».