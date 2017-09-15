175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»

15 сентября 2017, пятница. 13:19 Футбол

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко рассказал, почему он принял решение перейти в команду, которая в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе. Также хавбек прокомментировал появившуюся ранее информацию, что клуб может быть закрыт.

«Не стал искать новый клуб, но все понимали, что, наверное, команды не будет. Между собой решили доиграть и только перед матчем узнали, что „Арарат“ будет дальше существовать. Наш спонсор сообщил, что постарается исправить и что ищет выход из ситуации. И вот нашли, сказали, что нас не бросят. Всё, что обещали, выполнялось.

Я пришёл в «Арарат», потому что он находится в Москве. Заинтересованность деньгами? Нет. Скорее амбиции, состав. Цель — выйти в Премьер-Лигу за два года. Сначала в ФНЛ, а потом уже и выше. Я получаю в «Арарате» меньше, чем в «Луче-Энергии», сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц", — приводит слова Ребко youtube-канал «ЛетМиСпик».

Ребко: не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним для «Арарата»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арарат Алексей Ребко
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
13:19 Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»
13:00 Ярмоленко — о «несчастливом» 9-м номере в «Боруссии»: постараюсь исправить это
12:53 «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Рабио
12:39 Защитник «Халла» Томори: Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке
12:27 На матч 15-го тура ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» назначен арбитр ФИФА
12:17 Слуцкий: «Сандерленд» — хорошая команда, но «Халл» играет дома и на победу
12:11 Овчинников: Щенников потрясающе работает на тренировках, отсюда и результат
12:01 Хавбек «Байера» Беллараби – самый быстрый в Бундеслиге после трёх туров
11:46 Г. Суркис мог подделать документы для переизбрания в руководящие органы УЕФА
11:44 Главный тренер «Вардара»: не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы
11:32 Б. Силва: играть с одними из лучших футболистов в мире гораздо проще
11:18 «Арсенал»: много билетов на матч с «Кёльном» достались фанатам через спекулянтов
11:13 Хачериди: в перерыве игрокам «Динамо» сказали прибавить, играли как-то непонятно
10:59 «Витория» — первый клуб в еврокубке, не выпустивший в основе ни одного европейца
10:47 Роша: Россия – невероятная страна, рад быть здесь
10:41 Мане – о столкновении с Эдерсоном: был удивлён, увидев красную карточку
10:39 «Севилья» продлила контракт с вице-капитаном Каррису
10:23 Ван Дейк может лишиться капитанской повязки в «Саутгемптоне»
10:02 На чемпионат мира в Россию могут приехать около 1 млн иностранных туристов
09:59 Найджел Де Йонг покинет «Галатасарай» и продолжит карьеру в MLS
09:58 Зидану не нравится игра «Реала», тренер просит игроков действовать агрессивнее
09:42 «Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Григорьевым
09:39 Футболисты «Томи» провели мастер-класс для детдомовцев
09:38 Экс-игрок «Эвертона» Бент продолжит карьеру в одном из низших дивизионов Англии
09:38 Бензема не удивил переход Неймара в «ПСЖ», но показался ему странным
09:25 Гюндоган рассказал, почему Гвардиола покинул «Баварию»
09:23 Кечинов: замена Промеса по ошибке? В моё время в «Спартаке» такого не было
09:17 Лэмпард назвал Моуринью главным козырем «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
08:32 Новичок «Амкара» Форбс: моё место – именно в нападении
08:20 Хаманн призвал руководство «Баварии» оштрафовать Рибери из-за его поведения
08:10 Марсело назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде
08:01 Тон: Нагельсман у руля «Баварии»? Он ещё молод и должен набраться терпения
08:01 Ракитич: поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны»
07:44 Озил рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед»
07:28 Мюллер: «Бавария» пока не показывает оптимальной игры
07:22 М. Сальгадо: люди обманываются насчёт Зидана, у него горячая кровь
07:09 Роббен недоволен поведением Левандовского
06:53 Марсело: Роберто Карлос мне очень помог в «Реале», а это не нормально
06:50 Бельерин: «Арсенал» — одна из лучших команд ЛЕ и должна была доказать это
06:37 Хёнесс: слова наставника «Хоффенхайма»? У меня нет мнения на этот счёт
06:35 Фернандо Торрес: впереди у меня много лет в профессиональном футболе
06:15 Названы 10 самых быстрых игроков Бундеслиги
06:12 Монтелла: поражение от «Лацио» пошло «Милану» на пользу
05:40 Венгер: когда увидел, что творится на стадионе, был уверен, что матч не начнётся
05:21 Болельщики «Крыльев Советов» собрали деньги на лечение 6-летнего ребёнка
Все новости RSS
Партнерский контент