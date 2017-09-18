Черчесов: сборной России Дибала не нужен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда» призвал верить в российских футболистов в преддверии домашнего чемпионата мира в 2018 году.
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что сборной России не хватает игроков уровня аргентинцев Лионеля Месси или Пауло Дибалы: «Мы прекрасно понимаем, что у нас есть нет Месси и даже Дибалы, который ещё далеко отстаёт от Месси. Главное, чтобы мы знали: игроки выходят на поле и за нас с вами дерутся».
Черчесов ответил Ловчеву: «Нам Дибала не нужен. У нас есть свои. В них надо просто верить и чуть-чуть направить, вот и всё. Не нужен нам никто. Кто есть – это наши. Их надо просто разглядеть, как нас в своё время разглядывали, а также направить и объединить. Тогда есть шанс».