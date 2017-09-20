ВФСО «Динамо»: вопрос отставки Калитвинцева в настоящее время не стоит

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором сообщило, что вопрос отставки главного тренера футбольного клуба «Динамо» Юрия Калитвинцева на данный момент не стоит.
«В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера футбольного клуба «Динамо» (Москва) Юрия Калитвинцева ВФСО «Динамо» как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит. По словам председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям», — говорится на официальном сайте ВФСО «Динамо».
После 10 туров «Динамо» занимает в таблице РФПЛ 12-е место в таблице.