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Сегодня Килиан Мбаппе сыграет последний домашний матч за «ПСЖ»

Сегодня, 12 мая, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведёт свой последний домашний матч в составе парижского клуба. В игре 33-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Тулузой». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Флоран Батта. Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, 10 мая Мбаппе объявил о том, что покинет французский гранд по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

После 31 тура Лиги 1 «ПСЖ» набрал 70 очков и занимает первое место, находясь в статусе чемпиона Франции.

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