Тренер «Марибора»: мы знаем, что нужно делать для выхода из группы ЛЧ

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич на пресс-конференции, посвящённой встрече с «Севильей» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, ответил на вопрос, нервничает ли его команда перед игрой в Испании.
«Возможно, «Марибор» — не самый известный клуб на футбольной карте мира, но у нас есть опыт. Мы знаем, что нужно делать для выхода в следующий раунд. Уверен, что этой ночью мои игроки будут спать спокойно», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
За выход из группы «Марибор» поспорит с «Севильей», «Ливерпулем» и «Спартаком». Во встрече первого тура с московским клубом была зафиксирована ничья (1:1).
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