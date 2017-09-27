Дворкович: «Спартак» заслужил ничью в матче с «Ливерпулем»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» (1:1).
«Результат соответствует уровню игры «Спартака», он заслужил эту ничью. Сегодня все боролись до конца. Вот Артём Ребров, например, получил травму в борьбе. Моменты были у той и другой команды, обе могли забить. После такой игры «Спартак» может побороться за выход из группы в Лиге чемпионов, так и за выход в Лигу Европы.
Почему не могут победить в РФПЛ? Это не проблема мотивации, а скорее вопрос психологической и физической подготовленности. Команда мотивированна в каждой игре, она борется, но чего-то не хватает. Тренерский штаб команды всё понимает и всё исправит. Могу сказать, что команда сплоченная. Сегодня у многих были малообъяснимые ошибки, которые связаны с уровнем нашего чемпионата. Скорость и динамика игры иная, поэтому были ошибки, поэтому игроки зачастую и не справлялись», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.