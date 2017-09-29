Руни: «Эвертон» пропустил голы «Аполлона» из-за собственной небрежности

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни остался разочарован результатом встречи с кипрским «Аполлоном» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Игра в Ливерпуле завершилась со счётом 2:2, «ириски» позволили соперникам уйти от поражения незадолго до финального свистка.
«Тяжело принять этот результат. Мы были лучше, но пропустили голы из-за собственной небрежности. У соперников хорошая команда, мы знали их сильные стороны, но в Лиге Европы нет лёгких матчей. В этом сезоне мы действуем нерешительно, получаем травмы и пропускаем голы из-за недостаточно надёжной игры в обороне», — отметил после матча Руни в эфире BT Sport.
«Эвертон» упустил победу в матче с «Аполлоном» после удаления у соперника