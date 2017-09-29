Смертин: фанаты довольно часто приходят на стадион специально поболеть против

Комиссар по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе РФС Алексей Смертин высказался о проблеме расизма в футболе.
«Я знаю футбол изнутри. Понимаю, что проблемы существовали и будут существовать. Но и понимаю, насколько значим для нашей страны чемпионат мира. Кубок конфедераций — это была генеральная репетиция большого турнира. И заметьте, что со стороны России не было зафиксировано ни одного случая расизма. К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России. В нём играют команды, болельщики которых испытывают долговечную нелюбовь друг к другу. Надо признать, что есть ряд людей, которые создают лишний шум.
Болельщики приходят на стадион специально поболеть против — такие случаи происходят довольно часто. Наша задача — донести до них, что это неверно.
Россия — первая страна, которая внедрила систему мониторинга. У нас есть независимые наблюдатели, которые составляют рапорт, на основании которого я могу возбудить дело в КДК. Это очень эффективно, потому что они находятся в гуще фанатских событий", — передает слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.