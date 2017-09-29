Булыкин: с такой игрой «Зенит» способен дойти до финала Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Зенита» над «Реалом Сосьедад» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1).
«Зенит» одержал уверенную победу. Игроки петербургской команды показали хорошую игру. Снова выделялся Александр Кокорин. «Зенит» сейчас очень хорошо играет. С такой игрой команда Роберто Манчини способна дойти до финала Лиги Европы. Безусловно, на следующих этапах «Зениту» предстоит встретиться с более серьёзными соперниками. Но если всё сложится удачно и они будут играть с хорошим настроением, активным движением и отличной реализацией моментов, то всё возможно.
В этом сезоне Кокорин удачно стартовал как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Мы все прекрасно видим его огромную самоотдачу. Если он не сбавит оборотов, то ничто не помешает ему обогнать Александра Кержакова по количеству забитых мячей в Лиге Европы (у Кержакова 21 гол. – прим. «Чемпионата»). Вызов в сборную России должен его вдохновить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.