«Зенит» — «Реал Сосьедад» — 3:1. Видеообзор матча

В матче 2-го тура группы L Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» обыграл со счётом 3:1 «Реал Сосьедад».
Российской команде удалось быстро открыть счёт — уже на 5-й минуте отличился Эмилиано Ригони. На 24-й минуте Александр Кокорин воспользовался ошибкой голкипера гостей и сделал счёт 2:0. В конце первого тайма испанский коллектив один мяч отыграл — головой в ворота Андрея Лунёва мяч переправил Диего Льоренте. Окончательный результат на 60-й минуте установил Кокорин, замкнувший подачу в исполнении Бранислава Ивановича.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».
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