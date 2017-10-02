Форвард «Анжи» Дибиргаджиев: моя задача была — цепляться за мячи впереди

Нападающий «Анжи» Джамал Дибиргаджиев прокомментировал встречу с «Зенитом» в рамках 12-го тура РФПЛ, в которой команды сыграли вничью — 2:2, которая стала для него дебютной в РФПЛ
«Пытался максимально помочь команде. Жаль, что пропустили. Надо проанализировать этот момент. Мы вторую игру подряд пропускаем в конце, и можно сказать, что потеряли четыре очка. Какую задачу ставил Вадим Скрипченко, выпуская на замену? Цепляться за мячи впереди, чтобы дать отдохнуть защитникам, на которых легла большая нагрузка, и ждать свой момент в атаке.
Для меня это дебют в Премьер-Лиге, но, на каком бы уровне я ни играл, всегда стараюсь показать всё, на что способен, но каждый раз понимаю, что можно было бы сыграть лучше. Перерыв всегда идёт на пользу, мы отдохнём и вернёмся с большими силами», — цитирует форварда пресс-служба «Анжи».