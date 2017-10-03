Нападающий «Атлетика» Муньяин будет прооперирован 11 октября

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Икер Муньяин, который получил травму крестообразных связок коленного состава, будет прооперирован 11 октября. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.
Отметим, что в 2015 году Муньяин получил подобную травму и тогда после операции восстанавливался около восьми месяцев.
В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в чемпионате Испании шесть матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Муньяин выступает за основной состав «Атлетика» с 2009 года.
Форвард «Атлетика» Муньяин получил травму крестообразных связок колена