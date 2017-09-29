Форвард «Атлетика» Муньяин получил травму крестообразных связок колена

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Икер Муньяин получил травму крестообразных связок коленного состава. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды. Тяжёлую травму форвард получил в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Зарёй» (0:1). О дате операции на колене будет сообщено позднее.
В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в чемпионате Испании шесть матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Муньяин выступает за основной состав «Атлетика» с 2009 года.
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