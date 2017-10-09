Экс-директор «Мордовии» отсудил у клуба 2 млн рублей

Экс-директор «Мордовии» Владимир Бибиков подал судебный иск, чтобы получить задолженность по зарплате, и выиграл процесс. Суд обязал саранский клуб выплатить бывшему руководителю 2 млн рублей.
«Сначала я надеялся решить вопрос задолженности мирным путём. Не хотел скандала, поскольку и клуб для меня сделал многое, и я для него немало… Хотя перед началом сезона обстоятельства заставили меня уйти из «Мордовии». Написав заявление по собственному желанию, я покинул клуб.
Новое руководство поступило по отношению ко мне очень некрасиво, даже на базе запретило находиться. Не понимаю, чем я его обидел? Однажды меня буквально выдворили из холла на улицу. Неприятно, когда с тобой так поступают. Тем более являюсь «гвардейцем клуба», потом занимался тренерской деятельностью, работал на разных административных должностях. И вдруг такое отношение!
Более того, даже на стадион запретили пускать. Хотя директор клуба Алексей Парфененко должен знать, что я имею право бесплатно посещать спортивные объекты республики, поскольку являюсь лауреатом ордена Славы III степени. Но он, видимо, не знает, потому что далёкий от спорта человек.
Понял, что мирным путём ситуацию не разрешить, поэтому написал заявление в суд. Вердикт, разумеется, оказался в мою пользу. Хочу прокомментировать решение. В нём сказано, что за четыре месяца 2016 года мне полагается 2 миллиона рублей, но не уточняется, как сложилась такая большая сумма. Люди думают, что моя директорская зарплата составляла 500 тысяч рублей в месяц. Это не так, мой оклад был 120 тысяч. К нему прибавились давние накопившиеся долги, там и пеня набежала, и премиальные за победные матчи», — рассказал Бибиков.