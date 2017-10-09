Хорди Круифф уверен, что у Серхио Рамоса и Пике хорошие отношения

Бывший полузащитник «Барселоны» Хорди Круифф, являющийся ныне главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива, не сомневается в том, что у защитников сборной Испании Серхио Рамоса («Реал») и Херарда Пике («Барселона») хорошие отношения. Круифф сказал об этом в свете последних событий, связанных с Пике. Футболист «Барселоны» известен тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии, а после прошедшего 1 октября референдума и его комментариев по этому поводу стал очень обсуждаемой персоной.
«Если бы у Пике с Рамосом не было хороших отношений, они бы не смогли вместе играть на таком уровне», — приводит слова Круиффа Onda Cero.
Экс-игрок «Барселоны» уверен, что Пике предан сборной Испании