Моура: чтобы вернуться в состав «ПСЖ», я отказался от пиццы и барбекю

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Лукас Моура рассказал, от какой еды отказался, чтобы вновь набрать форму и вернуться в основной состав парижан.
«Теперь я ем по правилам. Больше не ем пиццы, барбекю, несмотря на то что я скучаю по этой пище. Но я сосредоточен на улучшении физического состояния и работоспособности. Какова бы ни была ситуация в сборной, решение принимает Тите. Мне нужно сосредоточиться на «ПСЖ» и улучшить ситуацию. Сезон начался тяжело, но моя цель – вернуть место в основном составе», — цитирует Моуру UOL.
В текущем сезоне Лукас Моура принял участие в двух матчах чемпионата Франции и забил 1 гол.