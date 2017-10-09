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Моура: чтобы вернуться в состав «ПСЖ», я отказался от пиццы и барбекю

9 октября 2017, понедельник. 15:23 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Лукас Моура рассказал, от какой еды отказался, чтобы вновь набрать форму и вернуться в основной состав парижан.

«Теперь я ем по правилам. Больше не ем пиццы, барбекю, несмотря на то что я скучаю по этой пище. Но я сосредоточен на улучшении физического состояния и работоспособности. Какова бы ни была ситуация в сборной, решение принимает Тите. Мне нужно сосредоточиться на «ПСЖ» и улучшить ситуацию. Сезон начался тяжело, но моя цель – вернуть место в основном составе», — цитирует Моуру UOL.

В текущем сезоне Лукас Моура принял участие в двух матчах чемпионата Франции и забил 1 гол.

Источник: UOL Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК ПСЖ Лукас Моура
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
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