Неймар стал самым бьющим игроком южноамериканского отбора к ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар стал самым бьющим игроком южноамериканского отбора к чемпионату мира. В среднем за 90 минут бразилец наносил 4,3 удара. Вторым по этому показателю стал аргентинец Лионель Месси (3,7 удара в среднем за 90 минут).
Примечательно, что в составе «ПСЖ» Неймар наносит только 3,1 удара за 90 минут, а Месси в «Барселоне» является лучшим по этому показателю среди всех игроков, выступающих в топ-5 европейских чемпионатов (6,9 удара).
Сборная Бразилии стала лидером южноамериканского отбора к чемпионату мира по количеству ударов. По данным InStat, бразильцы наносили в среднем за матч 14,7 удара. Реже всех на турнире воротам соперника угрожали парагвайцы (9,2 удара в среднем за матч).
Также сборная Бразилии с большим отрывом стала лидером южноамериканского отбора к чемпионату мира по количеству обводок (47,1 в среднем за матч). Для сравнения, у второй команды по этому показателю, сборной Эквадора, – 36,9 обводки в среднем за игру.