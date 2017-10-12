Далглиш: Моуринью имеет право припарковать автобус в матче с «Ливерпулем»

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в предстоящем выездном матче 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (14 октября) будет играть от обороны.
«Три года назад Жозе приехал с «Челси», чтобы сделать свою работу, и у него это получилось. «Челси» сыграл очень профессионально, но при этом совершенно безжалостно при реализации моментов. Моуринью нельзя за это критиковать.
В прошлом сезоне он вернулся на «Энфилд» уже с «Манчестер Юнайтед». Философия была примерно та же, но ведь нет никаких правил, которые говорят, что вы не можете играть от обороны! Они почти вырвали нужный результат в концовке, когда у Златана Ибрагимовича был шикарный шанс. Поэтому я уверен, что Жозе будет осторожен, потому что это первая игра „Юнайтед“ против клуба из топ-шесть.
Моуринью умеет выигрывать большие матчи. Если он считает, что лучший вариант — припарковать автобус, он имеет право на это. А вот Юрген Клопп, думаю, будет играть иначе. Он не заинтересован в ничьей, он хочет только победы», — цитирует Далглиша Mirror.