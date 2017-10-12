Невилл: игра с «Ливерпулем» на «Энфилде» — большой тест для Лукаку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отметил большое значение предстоящего выездного матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (14 октября) для форварда манкунианцев Ромелу Лукаку.
«Ромелу Лукаку блестяще обосновался в «Манчестер Юнайтед и сделал всё, что было нужно сделать с точки зрения превращения домашних ничьих в победы. Но такие игры, как эта, являются настоящим испытанием. Когда я оглядываюсь на недавние матчи Лукаку на «Энфилде», то понимаю, что он играл не слишком хорошо. Это следующий шаг для него.
Игра на «Энфилде» — это большой тест, у него будет меньше моментов, чем обычно. Если Ромелу хочет приносить очки команде и в больших матчах, его реализация должна быть на высоте. Нападающий мирового класса всегда будет определяться трофеями и игрой в ключевых матчах», — цитирует Невилла Sky Sports.