ЦСКА прервал серию «Краснодара» из 11 игр без поражений в молодёжном первенстве

В матче 13-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Академия ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Таким образом, хозяева прервали свою серию из 11 матчей без поражений в молодёжном первенстве России. До сегодняшнего дня «Краснодар» уступил только в матче 1-го тура с «Рубином» (1:2), который состоялся ещё в июле.
«Краснодар» (25 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, ЦСКА (24) находится на четвёртой строчке.