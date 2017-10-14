В матче «Хетафе» — «Реал» на поле выбежал двойник Роналду

В ходе матча 8-го тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Реалом» на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» выбежал болельщик, похожий на форварда мадридской команды Криштиану Роналду. Фанат успел подбежать к 32-летнему португальскому футболисту, после чего его увели работники арены.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Реал». Идёт второй тайм, счёт — 1:1. Голами во встрече отметились нападающие Карим Бензема и Хорхе Молина.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» журналиста Сида Лоу.
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