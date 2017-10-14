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В матче «Хетафе» — «Реал» на поле выбежал двойник Роналду

14 октября 2017, суббота. 18:41 Футбол

В ходе матча 8-го тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Реалом» на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» выбежал болельщик, похожий на форварда мадридской команды Криштиану Роналду. Фанат успел подбежать к 32-летнему португальскому футболисту, после чего его увели работники арены.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Реал». Идёт второй тайм, счёт — 1:1. Голами во встрече отметились нападающие Карим Бензема и Хорхе Молина.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» журналиста Сида Лоу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Хетафе Криштиану Роналду Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
14 октября 2017, суббота
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