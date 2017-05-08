В Иране полиция задержала «двойника Месси» за нарушение общественного порядка

25-летний мужчина по имени Реза Парастеш, внешне очень похожий на форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на прошедших выходных был задержан в городе Хамадан (Иран) за нарушение общественного порядка.
Как пишет The Telegraph, полиция была вынуждена задержать «двойника Месси» после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с ним. Также стражи правопорядка конфисковали машину Парастеша.
Популярность «двойника Месси» начала расти несколько месяцев назад, когда иранец сделал фото в футболке «Барселоны» и отправил на спортивный сайт.