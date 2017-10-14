Миланов: если ЦСКА будет брать очки дома, то будет на первом месте

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ.
«У нас была очень тяжёлая игра. У нас во втором тайме были очень хорошие моменты в контратаках. Понятно, что мы играли строго в оборону, у «Краснодара» получились 2-3 момента, но наши моменты были стопроцентными. Но это футбол, хорошо что выиграли у хорошей команды на таком стадионе.
«Краснодар» тратил очень много сил, когда проигрывал, создал несколько моментов, но у нас тоже были хорошие моменты.
Сегодня у нас было много травмированных. Надеемся, что они хорошо восстановятся и будет большая конкуренция. Понятно, что каждые три дня тяжело играть в таком составе, но я надеюсь, что к среде Головин, Березуцкий, Васин вернутся. В следующие выходные у нас ещё игра с «Зенитом», очень тяжёлая неделя.
Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, то будем на первом месте», — цитирует Миланова Rusfootball.
Благодаря сегодняшней победе ЦСКА поднялся на третье место в таблице российского чемпионата, обойдя «Краснодар». «Армейцы» опережают «быков» на три очка.