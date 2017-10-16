Улье: возможно, «Ливерпуль» выиграл бы титул с Роналду, но у нас был Кьюэлл

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье объяснил, почему мерсисайдцы не приобрели у «Спортинга» нападающего Криштиану Роналду. В 2003 году, когда Роналду перешёл из лиссабонского клуба в «МЮ», возможность его приобретения рассматривал и «Ливерпуль».
«Я видел его на молодёжном турнире в Тулоне, и после этого мы отправились за ним. Но у нас был потолок зарплат. Мы не могли позволить себе платить ему столько. сколько он хотел. Я не решился нарушать наш потолок зарплат, так как думал, что это вызовет проблемы в раздевалке.
Возможно, мы бы выиграли титул с Роналду, но у нас был Гарри Кьюэлл. В то время он был выдающимся игроком, но, к сожалению, получил тяжёлую травму. После этого у него уже не было такой жажды к игре", — приводит слова Улье Goal.