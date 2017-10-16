Гаджиев: у «Амкара» в матче с «Тосно» ноги порой бежали быстрее головы

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от ничьей «Тосно» в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:0.
«Эмоций хватает на три игры. Была пауза, и ребята бегают интенсивно. Но только в отдельных случаях динамика и эмоции совпадали с качеством игры. А так, ноги порой бежали быстрее головы.
Если бы вместо штанг были голы, мой комментарий был бы тем же. Потому что борьбы и брака было больше, чем игры. Дело тут в первую очередь даже не в мастерстве. Главное — это то, что не смогли справиться с эмоциями, и плюс длительный перерыв. Не удалось сыграть товарищескую игру», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
«Амкар» и «Тосно» сыграли вничью в последнем матче 13-го тура РФПЛ