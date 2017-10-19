Защитник «СКА-Хабаровск» Пуцко не сыграет с «Уфой» по условиям аренды

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко не сможет сыграть против «Уфы» в 14-м туре Премьер-Лиги. Футболист, права на которого принадлежат уфимской команде, выступает за хабаровский клуб в аренде и по её условиям не может принимать участие в играх с клубом, сохраняющим права на его трансфер, сообщает пресс-служба хабаровчан.
Встреча между «СКА-Хабаровск» и «Уфой» состоится 21 октября на Дальнем Востоке, начало игры — в 11:30 по московскому времени.
В текущем сезоне Пуцко сыграл в РФПЛ 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
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